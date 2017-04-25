Панихида по погибшим участниками АТО состоялась в Херсоне

Священнослужителями Херсонской-Таврической епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата на мемориальной части кладбища с.Геологив провели поминальную панихида по погибшим участниками антитеррористической операции на Востоке Украины.

Неравнодушные жители Херсона, представители власти и военнослужащие почтили память Героев Украины минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

Напомним, 24 апреля в Кропивницкому состоялась траурное шествие, посвященное памяти жертв геноцида армянского народа 1915 .