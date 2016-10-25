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Пам’ятний знак воїнам УПА пошкодили у Харкові

Пам’ятний знак воїнам УПА пошкодили у Харкові

Київ • УНН

 • 9926 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Харкові невідомі пошкодили гранітну табличку з надписом "Воїнам УПА" на вулиці Алчевських. Про це повідомили УНН у прес-службі ГУ НП в Харківській області.

"Під час огляду правоохоронцями місця події було встановлено, що на гранітній табличці з написом "Воїнам УПА" є невеликі відколи, зроблені невстановленим предметом", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вживаються заходи щодо затримання осіб, причетних до скоєння злочину.

Наразі вирішується питання щодо кваліфікації цієї події згідно з чинним законодавством.

Українські Національні Новини

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