Пам’ятний знак воїнам УПА пошкодили у Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Харкові невідомі пошкодили гранітну табличку з надписом "Воїнам УПА" на вулиці Алчевських. Про це повідомили УНН у прес-службі ГУ НП в Харківській області.
"Під час огляду правоохоронцями місця події було встановлено, що на гранітній табличці з написом "Воїнам УПА" є невеликі відколи, зроблені невстановленим предметом", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що вживаються заходи щодо затримання осіб, причетних до скоєння злочину.
Наразі вирішується питання щодо кваліфікації цієї події згідно з чинним законодавством.