Памятный знак воинам УПА повредили в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Харькове неизвестные повредили гранитную табличку с надписью "Воинам УПА" на улице Алчевских. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.
"В ходе осмотра правоохранителями места происшествия было установлено, что на гранитной табличке с надписью "Воинам УПА" есть небольшие сколы, сделанные неустановленным предметом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что принимаются меры по задержанию лиц, причастных к совершению преступления.
Сейчас решается вопрос о квалификации этого события согласно действующему законодательству.