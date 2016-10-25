Памятный знак воинам УПА повредили в Харькове

"В ходе осмотра правоохранителями места происшествия было установлено, что на гранитной табличке с надписью "Воинам УПА" есть небольшие сколы, сделанные неустановленным предметом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что принимаются меры по задержанию лиц, причастных к совершению преступления.

Сейчас решается вопрос о квалификации этого события согласно действующему законодательству.