Пам'ятник Суворову у Києві знесуть
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Департамент охорони культурної спадщини КМДА після ухвалення рішення Міністерством культури України про виключення з Реєстру пам'яток пам'ятника відомому російському полководцю О.В.Суворову планує його демонтувати. Про це у Twitter-аккаунті повідомив віце-прем'єр-міністр Олександр Кириленко, передає УНН.
“Консультативна рада при Департаменті охорони культурної спадщини КМДА сьогодні підтримала звернення Ліцею ім. Богуна та Героя України, генерала Ігоря Гордійчука про незанесення пам’ятника Суворову до Реєстру пам’яток. Це означає, що після остаточного рішення Мінкульту його буде демонтовано”, — написав В’ячеслав Кириленко.
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Пам’ятники радянської епохи в Україні зносяться відповідно до закону про декомунізацію. У квітні 2015 року Рада ухвалила пакет законів, що забороняють комуністичну символіку, а також пропаганду “комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, які тримали під контролем території України” в 1917-1991 роках.
Відповідно до закону, в країні заборонено публічне використання продукції, що містить символіку комуністів і нацистів. Забороненими, в числі іншого, виявилися “пам’ятники, присвячені подіям, пов’язаним з діяльністю комуністичної партії”.
Раніше у Росії заявили про наміри придбати у Києві пам’ятник Суворову.
Суворовське військове училище було відкрите у Києві у 1943 році. У 1992 році постановою Кабінету Міністрів України навчальний заклад було перейменовано у Київський військовий ліцей імені Івана Богуна.
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Пам'ятник Суворову перед будівлею училища на бульварі Лесі Українки роботи скульптора-аматора, співробітника училища, майора Івана Зарічного був відкритий 15 вересня 1974 року. Фігура полководця з міді висотою 3,2 метра стоїть на постаменті з штучного граніту висотою 3,1 метра.
Олександр Суворов (1730-1800) - російський полководець, на рахунку якого понад 60 перемог, основоположник мистецтва військових стратегій.
Іван Богун ( — 1664) — український військовий і державний діяч, козацький полководець часу Національно-визвольної війни 1648-1657 років.
Консультативна рада при Департаменті охорони культспадщини КМДА сьогодні підтримала звернення Ліцею ім.Богуна та Героя України,генерала Ігоря Гордійчука про незанесення пам’ятника Суворову до Реєстру пам’яток.Це означає,що після остаточного рішення Мінкульту його буде демонтовано pic.twitter.com/MLkpX2rztG— В’ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 13 грудня 2018 р.