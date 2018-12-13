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Памятник Суворову в Киеве снесут

Киев • УНН

 • 27073 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Департамент охраны культурного наследия КГГА после принятия решения Министерством культуры Украины об исключении из Реестра памятника известному российскому полководцу А.В. Суворову планирует его демонтировать. Об этом в Twitter-аккаунте сообщил вице-премьер-министр Александр Кириленко, передает УНН.

Памятник Суворову в Киеве снесут

“Консультативный совет при Департаменте охраны культурного наследия КГГА сегодня поддержала обращение Лицея им. Богуна и Героя Украины, генерала Игоря Гордийчука о незанесении памятника Суворову в Реестр памятников. Это означает, что после окончательного решения Минкульта его демонтируют”, - написал Вячеслав Кириленко.

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Памятники советской эпохи в Украине сносятся согласно закону о декоммунизации. В апреле 2015 года Рада приняла пакет законов, запрещающих коммунистическую символику, а также пропаганду “коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, которые удерживали под контролем территории Украины” в 1917-1991 годах.

Согласно закону, в стране запрещено публичное использование продукции, содержащей символику коммунистов и нацистов. Запрещенными, в числе прочего, оказались “памятники, посвященные событиям, связанным с деятельностью коммунистической партии”.

Ранее в России заявили о намерениях приобрести в Киеве памятник Суворову.

Суворовское военное училище было открыто в Киеве в 1943 году. В 1992 году постановлением Кабинета Министров Украины учебное заведение было переименовано в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна.

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Памятник Суворову перед зданием училища на бульваре Леси Украинский работы скульптора-любителя, сотрудника училища, майора Ивана Заречного был открыт 15 сентября 1974 года. Фигура полководца из меди высотой 3,2 метра стоит на постаменте из искусственного гранита высотой 3,1 метра.

Александр Суворов (1730-1800) — русский полководец, на счету которого более 60 побед, основоположник искусства военных стратегий.

Иван Богун (- 1664) — украинский военный и государственный деятель, казацкий полководец времени Национально-освободительной войны 1648-1657 годов.

Консультативный совет при Департаменте охраны культнаследия КГГА сегодня поддержала обращение Лицея им.Богуна и Героя Украины, генерала Игоря Гордийчука о незанесения памятника Суворову в Реестр памьяток.Це означает, что после окончательного решения Минкульта его будет демонтировано pic.twitter.com/ MLkpX2rztG

— Вячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 13 декабря 2018

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