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Пам'ятник Пушкіну зруйнували на Львівщині

Пам'ятник Пушкіну зруйнували на Львівщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. У Золочеві на Львівщині невідомі зруйнували пам'ятник російському письменнику Олександру Пушкіну. Про це повідомив мер міста Ігор Гриньків у Facebook, передає УНН.

“Акт вандалізму. У Золочеві вандали знищили пам’ятник Пушкіну. Не здивуюсь, якщо цим скористаються проросійські ЗМІ і це використають в політичних цілях”, — написав І.Гриньків.

За його словами, перейменування скверу Пушкіна у сквер Пам’яті Героїв планували винести на громадські обговорення. Раніше депутати також виступили з ініціативою перейменувати вулицю Пушкіна на вул.Бориса Злотника. Однак громада під час опитування висловилася проти, і вулиця не змінила назви.

“Прикро, що такий випадок має місце у Золочеві, адже у нас немає радикально настроєних активістів. Готую звернення до поліції”, — додав мер.

Як повідомляв УНН, у Львові сплюндрували меморіальну дошку Івану Франку.

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