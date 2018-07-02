Пам'ятник Пушкіну зруйнували на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. У Золочеві на Львівщині невідомі зруйнували пам'ятник російському письменнику Олександру Пушкіну. Про це повідомив мер міста Ігор Гриньків у Facebook, передає УНН.
“Акт вандалізму. У Золочеві вандали знищили пам’ятник Пушкіну. Не здивуюсь, якщо цим скористаються проросійські ЗМІ і це використають в політичних цілях”, — написав І.Гриньків.
За його словами, перейменування скверу Пушкіна у сквер Пам’яті Героїв планували винести на громадські обговорення. Раніше депутати також виступили з ініціативою перейменувати вулицю Пушкіна на вул.Бориса Злотника. Однак громада під час опитування висловилася проти, і вулиця не змінила назви.
“Прикро, що такий випадок має місце у Золочеві, адже у нас немає радикально настроєних активістів. Готую звернення до поліції”, — додав мер.
Як повідомляв УНН, у Львові сплюндрували меморіальну дошку Івану Франку.