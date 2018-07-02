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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 102666 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 118115 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 138467 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 144066 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 181944 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 156932 просмотра

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Памятник Пушкину разрушили во Львовской области

Памятник Пушкину разрушили во Львовской области

Киев  •  УНН

 • 11251 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. В Золочеве Львовской области неизвестные разрушили памятник российскому писателю Александру Пушкину. Об этом сообщил мэр города Игорь Гриньков в Facebook, передает УНН.

"Акт вандализма. В Золочеве вандалы уничтожили памятник Пушкину. Не удивлюсь, если этим воспользуются пророссийские СМИ и это используют в политических целях", - написал И.Гринькив.

По его словам, переименование сквера Пушкина в сквер Памяти Героев планировали вынести на общественное обсуждение. Ранее депутаты также выступили с инициативой переименовать улицу Пушкина на ул.Бориса Злотника. Однако община в ходе опроса высказалась против, и улица не поменяла название.

"Досадно, что такой случай имеет место в Золочеве, ведь у нас нет радикально настроенных активистов. Готовлю обращение в полицию", - добавил мэр.

Как сообщал УНН, во Львове осквернили мемориальную доску Ивану Франко.

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