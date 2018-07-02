Памятник Пушкину разрушили во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. В Золочеве Львовской области неизвестные разрушили памятник российскому писателю Александру Пушкину. Об этом сообщил мэр города Игорь Гриньков в Facebook, передает УНН.
"Акт вандализма. В Золочеве вандалы уничтожили памятник Пушкину. Не удивлюсь, если этим воспользуются пророссийские СМИ и это используют в политических целях", - написал И.Гринькив.
По его словам, переименование сквера Пушкина в сквер Памяти Героев планировали вынести на общественное обсуждение. Ранее депутаты также выступили с инициативой переименовать улицу Пушкина на ул.Бориса Злотника. Однако община в ходе опроса высказалась против, и улица не поменяла название.
"Досадно, что такой случай имеет место в Золочеве, ведь у нас нет радикально настроенных активистов. Готовлю обращение в полицию", - добавил мэр.
Как сообщал УНН, во Львове осквернили мемориальную доску Ивану Франко.