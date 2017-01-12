Пам'ятник полякам на Львівщині був пошкоджений внаслідок вибуху
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 12 січня. УНН. Експерти-вибухотехніки встановили, що пам’ятник у Гуті Пеняцькій на Львівщині був пошкоджений унаслідок вибуху. Про це проінформував заступник начальника ГУНП у Львівській області полковник поліції Микола Самарчук, повідомили у прес-службі Нацполіції, передає УНН.
“Попередньо встановлено, що пам’ятник пошкоджений внаслідок вибуху невстановленого безоболонкового вибухового пристрою — про це свідчать сліди кіптяви на стелах та уламках пам’ятника. З місця події експерти-вибухотехніки вилучили речові докази, котрі підтверджують цю версію”, — повідомив М.Самарчук.
Нагадаємо, 10 січня, у Бродівське відділення поліції поступила інформація про те, що в селі Гута Пеняцька пошкоджено пам’ятний знак жертвам трагічних подій 1944 року.
За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Слідчі дії тривають, проводяться експертизи.
Як повідомляв УНН, зруйнований пам'ятник у Гуті Пеняцькій відновлять.