Памятник полякам во Львовской области был поврежден в результате взрыва
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 12 января. УНН. Эксперты-взрывотехники установили, что памятник в Гуте Пеняцкой во Львовской области был поврежден в результате взрыва. Об этом проинформировал заместитель начальника ГУНП во Львовской области полковник полиции Николай Самарчук, сообщили в пресс-службе Нацполиции, передает УНН.
"Предварительно установлено, что памятник поврежден в результате взрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства - об этом свидетельствуют следы копоти на стелах и обломках памятника. С места происшествия эксперты-взрывотехники изъяли вещественные доказательства, которые подтверждают эту версию", - сообщил Н.Самарчук.
Напомним, 10 января, в Бродовское отделение полиции поступила информация о том, что в селе Гута Пеняцкая повреждён памятный знак жертвам трагических событий 1944 года.
По данному факту было открыто уголовное производство по ч.3 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от пяти до восьми лет лишения свободы.
Следственные действия продолжаются, проводятся экспертизы.
Как сообщал УНН, разрушенный памятник в Гуте Пеняцкой восстановят