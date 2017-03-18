Пам'ятник О.Телізі відмили від фарби в Бабиному Яру

"Кілька годин спільної праці: друзів, які відгукнулися, клінінгових компаній. Олена Теліга вже заново народилася!" - написав він.

Також він зазначив, що потрібно оперативно розслідувати, хто вчинив акт вандалізму.

Нагадаємо, вночі невідомі облили червоною фарбою пам’ятник Олені Телізі, який встановлений у Бабиному Яру.

Як повідомляв УНН, у Мінкульті висловили стурбованість псуванням пам’ятника О.Телізі в Бабиному Яру.