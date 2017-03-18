Пам'ятник О.Телізі відмили від фарби в Бабиному Яру
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Кияни відмили пам'ятник українській публіцистці Олені Телізі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив нардеп Вадим Васильчук, передає УНН.
"Кілька годин спільної праці: друзів, які відгукнулися, клінінгових компаній. Олена Теліга вже заново народилася!" - написав він.
Також він зазначив, що потрібно оперативно розслідувати, хто вчинив акт вандалізму.
Нагадаємо, вночі невідомі облили червоною фарбою пам’ятник Олені Телізі, який встановлений у Бабиному Яру.
Як повідомляв УНН, у Мінкульті висловили стурбованість псуванням пам’ятника О.Телізі в Бабиному Яру.