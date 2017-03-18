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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 114430 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 129668 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 137770 просмотра

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11 марта, 13:46 • 120530 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106816 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Памятник Е.Телиге отмыли от краски в Бабьем Яру

Памятник Е.Телиге отмыли от краски в Бабьем Яру

Киев • УНН

 • 12726 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Киевляне отмыли памятник украинской публицистке Елене Телиге. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Вадим Васильчук, передает УНН.

"Несколько часов совместной работы: друзей, которые откликнулись, клининговых компаний. Елена Телига уже заново родилась!", - написал он.

Также он отметил, что нужно оперативно расследовать, кто совершил акт вандализма.

Напомним, ночью неизвестные облили красной краской памятник Елене Телиге, который установлен в Бабьем Яру.

Как сообщал УНН, в Минкульте выразили обеспокоенность порчей памятника Е.Телиге в Бабьем Яру.

Украинские Национальные Новости

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