Памятник Е.Телиге отмыли от краски в Бабьем Яру
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Киевляне отмыли памятник украинской публицистке Елене Телиге. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Вадим Васильчук, передает УНН.
"Несколько часов совместной работы: друзей, которые откликнулись, клининговых компаний. Елена Телига уже заново родилась!", - написал он.
Также он отметил, что нужно оперативно расследовать, кто совершил акт вандализма.
Напомним, ночью неизвестные облили красной краской памятник Елене Телиге, который установлен в Бабьем Яру.
Как сообщал УНН, в Минкульте выразили обеспокоенность порчей памятника Е.Телиге в Бабьем Яру.