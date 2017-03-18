Памятник Е.Телиге отмыли от краски в Бабьем Яру

"Несколько часов совместной работы: друзей, которые откликнулись, клининговых компаний. Елена Телига уже заново родилась!", - написал он.

Также он отметил, что нужно оперативно расследовать, кто совершил акт вандализма.

Напомним, ночью неизвестные облили красной краской памятник Елене Телиге, который установлен в Бабьем Яру.

Как сообщал УНН, в Минкульте выразили обеспокоенность порчей памятника Е.Телиге в Бабьем Яру.