Пам’ятник гривні з’явиться у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Сьогодні голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації Сергій Мартинчук провів робочу зустріч з ініціативною молоддю щодо створення першого в Україні унікального монументу національній валюті “Гривні” у сквері “Музей креативних лав під відкритим небом” в Печерському районі, передає УНН з посиланням на прес-службу адміністрації.
У прес-службі відзначили, що за результатами зустрічі було визначено місце встановлення арт-об’єкту та вирішено ряд інших організаційних питань.
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Встановлення пам’ятного знаку державної грошової одиниці та створення музею лавок під відкритим небом планується на території Печерського району. Окрім встановлення оригінальної моделі арт-об’єкту в одному із скверів Печерського району, передбачається удосконалення зони відпочинку навколо майбутнього музею, що зробить можливим більш якісне, активне та різностороннє дозвілля жителів району.