Памятник гривне появится в Киеве

В пресс-службе отметили, что по результатам встречи было определено место установки арт-объекта и решен ряд других организационных вопросов.

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Установление памятного знака государственной денежной единицы и создание музея лавочек под открытым небом планируется на территории Печерского района. Кроме установления оригинальной модели арт-объекта в одном из скверов Печерского района, предусматривается усовершенствование зоны отдыха вокруг будущего музея, что сделает возможным более качественный, активный и разносторонний досуг жителей района.