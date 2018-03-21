Памятник гривне появится в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Сегодня глава Печерской районной в городе Киеве государственной администрации Сергей Мартынчук провел рабочую встречу с инициативной молодежью по созданию первого в Украине уникального монумента национальной валюте "Гривне" в сквере "Музей креативных лавочек под открытым небом" в Печерском районе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу администрации.
В пресс-службе отметили, что по результатам встречи было определено место установки арт-объекта и решен ряд других организационных вопросов.
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Установление памятного знака государственной денежной единицы и создание музея лавочек под открытым небом планируется на территории Печерского района. Кроме установления оригинальной модели арт-объекта в одном из скверов Печерского района, предусматривается усовершенствование зоны отдыха вокруг будущего музея, что сделает возможным более качественный, активный и разносторонний досуг жителей района.