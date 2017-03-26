Пам'ятник героям АТО відкрили на Херсонщині

Серед загиблих військовослужбовців старший прапорщик Стадник Сергій Анатолійович, старший сержант Баранов Максим Володимирович, старший солдат Миколайчук Дмитро Васильович.

Капелан військової частини 3056 НГУ відправив панахиду за загиблими та освятили пам’ятник.

Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять загиблих під час виконання службово-бойових завдань в зоні АТО та поклали до меморіальної дошки квіти.

“Сьогодні ми відкриваємо меморіальний комплекс, який завжди буде нагадувати всім про героїв — добровольців, які пішли, щоб за свою Україну, свої сім’ї, за українців віддати найцінніше, що в них було — життя. Поки будуть існувати сильні підрозділи, структурні частини, що забезпечать боєздатність нашої країни, ми зможемо дати відсіч будь-якому ворогу”, — наголосив голова ОДА Андрій Гордєєв.

Нагадаємо, 21 березня у парку ім.Кропивницького у Бобринці учасники АТО, волонтери, представники влади та небайдужі мешканці громади в пам’ять про військовослужбовців Бобринецького району, що віддали своє життя, захищаючи батьківщину, висадили 43 дуболистні горобини.