Памятник героям АТО открыли в Херсонской области
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 26 марта. УНН. По случаю 3-й годовщины Национальной Гвардии Украины на территории военной части 3056 торжественно открыли мемориальный памятник героям, которые отдали свою жизнь, защищая Украину в зоне АТО и на других территориях страны, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА.
Среди погибших военнослужащих старший прапорщик Стадник Сергей Анатольевич, старший сержант Баранов Максим Владимирович, старший солдат Миколайчук Дмитрий Васильевич.
Капеллан воинской части 3056 НГУ отслужил панихиду по погибшим и освятил памятник.
Минутой молчания присутствующие почтили память погибших при исполнении служебно-боевых задач в зоне АТО и положили к мемориальной доске цветы.
“Сегодня мы открываем мемориальный комплекс, который всегда будет напоминать всем обо героях — добровольцах, которые пошли, чтобы за свою Украину, свои семьи, за украинцев, отдавших самое ценное, что у них было — жизнь. Пока будут существовать сильные подразделения, структурные части, которые обеспечат боеспособность нашей страны, мы сможем дать отпор любому врагу”, — подчеркнул председатель ОГА Андрей Гордеев.
Напомним, 21 марта в парке им.Кропивницкого в Бобринце участники АТО, волонтеры, представители власти и неравнодушные жители общины в память о военнослужащих Бобринецкого района отдали свою жизнь, защищая родину, высадили 43 дуболистни рябины.