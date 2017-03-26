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Памятник героям АТО открыли в Херсонской области

Памятник героям АТО открыли в Херсонской области

Киев • УНН

 • 11362 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 26 марта. УНН. По случаю 3-й годовщины Национальной Гвардии Украины на территории военной части 3056 торжественно открыли мемориальный памятник героям, которые отдали свою жизнь, защищая Украину в зоне АТО и на других территориях страны, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА.

Среди погибших военнослужащих старший прапорщик Стадник Сергей Анатольевич, старший сержант Баранов Максим Владимирович, старший солдат Миколайчук Дмитрий Васильевич.

Капеллан воинской части 3056 НГУ отслужил панихиду по погибшим и освятил памятник.

Минутой молчания присутствующие почтили память погибших при исполнении служебно-боевых задач в зоне АТО и положили к мемориальной доске цветы.

“Сегодня мы открываем мемориальный комплекс, который всегда будет напоминать всем обо героях — добровольцах, которые пошли, чтобы за свою Украину, свои семьи, за украинцев, отдавших самое ценное, что у них было — жизнь. Пока будут существовать сильные подразделения, структурные части, которые обеспечат боеспособность нашей страны, мы сможем дать отпор любому врагу”, — подчеркнул председатель ОГА Андрей Гордеев.

Напомним, 21 марта в парке им.Кропивницкого в Бобринце участники АТО, волонтеры, представители власти и неравнодушные жители общины в память о военнослужащих Бобринецкого района отдали свою жизнь, защищая родину, высадили 43 дуболистни рябины.

Украинские Национальные Новости

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