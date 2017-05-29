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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 30213 перегляди

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Пам'ять бійців вертолітного полку вшанували на Кіровоградщині

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 29 травня. УНН. Сьогодні, у третю річницю загибелі під Карачуном екіпажу гвардії полковника Сергія Бульдовича, на території військової частини 2269 Національної гвардії України, що дислокується в м. Олександрія, траурним мітингом, військовим салютом та хвилиною мовчання вшанували пам’ять воїнів частини, які загинули під час виконання бойових завдань. Про це повідомили в прес-службі ОДА, повідомляє УНН.

Пам'ять бійців вертолітного полку вшанували на Кіровоградщині

Сьогодні вшанували пам’ять підполковника Вячеслава Павлюка, капітана Олега Кошеля, капітана Дмитра Курінного, старшого лейтенанта Рубена Ігітяна, прапорщика Віталія Олєйнікова, які загинули у 2012 році під час виконання службово-бойового завдання на аеродромі Олександрія. Також були згадані полковник Сергій Бульдович та капітан Сергій Кравченко, які пішли з життя у 2014 році, виконуючи бойові завдання в зоні проведення АТО.

Під час мітингу, на честь загиблих за Україну бійців вертолітного полку відкрили обеліск “Захисникам України”.

У мітингу взяли участь жителі та гості міста, військовослужбовці Національної гвардії України, голова обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко, олександрійський міський голова Степан Цапюк.

“Професія військового — це завжди ризик, особливо, коли на території твоєї країни відбувається воєнна агресія, надзвичайні події або техногенні катастрофи. Наші земляки віддали своє життя за те щоб наші родини, наш народ, наша країна жили в мирі. На цій стелі викарбовані імена героїв. Пам’ять про них назавжди залишиться у наших серцях та у серцях наших дітей”, — наголосив під час мітингу Сергій Кузьменко.

Українські Національні Новини

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