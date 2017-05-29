Память бойцов вертолетного полка почтили на Кировоградщине

Сегодня почтили память подполковника Вячеслава Павлюка, капитана Олега Кошеля, капитана Дмитрия Куренного, старшего лейтенанта Рубена Игитяна, прапорщика Виталия Олейникова, погибших в 2012 году при исполнении служебно-боевой задачи на аэродроме Александрия. Также были упомянуты полковник Сергей Бульдович и капитан Сергей Кравченко, которые ушли из жизни в 2014 году, выполняя боевые задачи в зоне проведения АТО.

Во время митинга в честь погибших за Украину бойцов вертолетного полка открыли обелиск “Защитникам Украины”.

В митинге приняли участие жители и гости города, военнослужащие Национальной гвардии Украины, председатель областной государственной администрации Сергей Кузьменко, александрийский городской голова Степан Цапюк.

“Профессия военного — это всегда риск, особенно, когда на территории твоей страны происходит военная агрессия, чрезвычайные события или техногенные катастрофы. Наши земляки отдали свою жизнь за то, чтобы наши семьи, наш народ, наша страна жили в мире. На этой стеле высечены имена героев. Память о них навсегда останется в наших сердцах и в сердцах наших детей”, — отметил во время митинга Сергей Кузьменко.