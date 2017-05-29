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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Память бойцов вертолетного полка почтили на Кировоградщине

Киев • УНН

 • 9602 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 29 мая. УНН. Сегодня, в третью годовщину гибели под Карачуном экипажа гвардии полковника Сергея Бульдовича, на территории военной части 2269 Национальной гвардии Украины, которая дислоцируется в г. Александрия., траурным митингом, военным салютом и минутой молчания почтили память воинов части, погибших при исполнении боевых задач. Об этом сообщили в пресс-службе ОГА, сообщает УНН.

Память бойцов вертолетного полка почтили на Кировоградщине

Сегодня почтили память подполковника Вячеслава Павлюка, капитана Олега Кошеля, капитана Дмитрия Куренного, старшего лейтенанта Рубена Игитяна, прапорщика Виталия Олейникова, погибших в 2012 году при исполнении служебно-боевой задачи на аэродроме Александрия. Также были упомянуты полковник Сергей Бульдович и капитан Сергей Кравченко, которые ушли из жизни в 2014 году, выполняя боевые задачи в зоне проведения АТО.

Во время митинга в честь погибших за Украину бойцов вертолетного полка открыли обелиск “Защитникам Украины”.

В митинге приняли участие жители и гости города, военнослужащие Национальной гвардии Украины, председатель областной государственной администрации Сергей Кузьменко, александрийский городской голова Степан Цапюк.

“Профессия военного — это всегда риск, особенно, когда на территории твоей страны происходит военная агрессия, чрезвычайные события или техногенные катастрофы. Наши земляки отдали свою жизнь за то, чтобы наши семьи, наш народ, наша страна жили в мире. На этой стеле высечены имена героев. Память о них навсегда останется в наших сердцах и в сердцах наших детей”, — отметил во время митинга Сергей Кузьменко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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