Пальмова олія безконтрольно використовується для фальсифікації продуктів харчування - нардеп

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. На сьогодні рівень фальсифікації молочного ринку України перевищує 50%. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Сергій Тригубенко, передає УНН.

"За оцінками деяких фахівців (що працюють в лабораторіях оцінки якості продуктів) рівень фальсифікації молочного ринку України вже перевищує 50%. Тобто, кожна друга пачка вершкового масло - це, на жаль, - не вершкове масло, а скоріше, дешевий спред, який реалізовується за ціною масла", - пояснив він.

С.Тригубенко зазначив, що сьогодні з метою здешевлення виробництва продуктів харчування, недобросовісний виробник використовує пальмову олію замість тваринних жирів.

"Мої колеги по Парламенту днями заговорили про проблему повального використання пальмової олії в харчовій (особливо молочній) промисловості. Раніше я вже висловлював свою точку зору з цього приводу. Вона залишилася незмінною.

Ні, я зовсім не проти цього продукту... Кажуть, що в ньому не мало і корисних речовин, особливо, якщо не зловживати. Я проти того, що пальмова олія в нашій країні є ледь не першим засобом здешевлення виробництва продуктів харчування. Мова про те, що в пачці вершкового масло, де повинні бути тваринні жири, виробники сьогодні використовують як раз пальмову олію та інші жири рослинного походження", - написав він.

Окрім цього, за словами нардепа, пальмову олію активно використовують в дитячому харчуванні, солодощах, кондитерці, морозиві.

"Тому, з урахуванням: росту показників імпорту пальмової олії, дії мораторію на перевірки виробників продуктів харчування, та вічного бажання бізнесу зменшити свої витрати, гадаю, ми з вами зовсім скоро будемо вживати місячну норму заморського пальмового масла у день…", - резюмував він.

Як повідомляв УНН, Україна другий рік поспіль нарощує імпорт пальмової олії.

Експерти зазначають, що це відбувається через намагання виробників здешевити продукцію.

При цьому, у центрі експертиз ТЕСТ переконані, що у харчовій промисловості доречне часткове обмеження застосування пальмової олії.

Українські Національні Новини

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