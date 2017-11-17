Пальмовое масло бесконтрольно используется для фальсификации продуктов питания - нардеп

"По оценкам некоторых специалистов (работающих в лабораториях оценки качества продуктов) уровень фальсификации молочного рынка Украины уже превышает 50%. То есть, каждая вторая пачка сливочного масло - это, к сожалению - не сливочное масло, а скорее, дешевый спред, который реализуется по цене масла," - пояснил он.

С.Тригубенко отметил, что сегодня с целью удешевления производства продуктов питания, недобросовестный производитель использует пальмовое масло вместо животных жиров.

"Мои коллеги по парламенту на днях заговорили о проблеме повального использования пальмового масла в пищевой (особенно молочной) промышленности. Ранее я уже высказывал свою точку зрения по этому поводу. Она осталась неизменной.

Нет, я совсем не против этого продукта... Говорят, что в нем не мало и полезных веществ, особенно, если не злоупотреблять. Я против того, что пальмовое масло в нашей стране является едва ли не первым средством удешевления производства продуктов питания. Речь о том, что в пачке сливочного масло, где должны быть животные жиры, производители сегодня используют как раз пальмовое масло и другие жиры растительного происхождения", - написал он.

Кроме этого, по словам нардепа, пальмовое масло активно используют в детском питании, сладостях, кондитерской продукции, мороженом.

"Поэтому, с учетом: роста показателей импорта пальмового масла, действия моратория на проверки производителей продуктов питания, и вечного желания бизнеса уменьшить свои расходы, думаю, мы с вами совсем скоро будем принимать месячную норму заморского пальмового масла в день...", - резюмировал он.

Как сообщал УНН, Украина второй год подряд наращивает импорт пальмового масла.

Эксперты отмечают, что это происходит из-за попытки производителей удешевить продукцию.

При этом в центре экспертиз ТЕСТ убеждены, что в пищевой промышленности уместно частичное ограничение применения пальмового масла.



