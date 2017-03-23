Паливний тендер Міноборони на 1 млрд грн блокувала фірма з продажу продуктів харчування - ProZorro
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Наприкінці лютого поточного року МО оголосило тендер на закупівлю бензинів, дизпалива і авіаційного гасу. Дані про це опубліковані на порталі ProZorro, передає УНН.
Йдеться, зокрема про 6 лотів загальною очікуваною вартістю близько 390 млн грн, які мають розіграти на відкритому аукціоні. Також ще про 3 лоти, які МО запланувало розіграти за переговорною процедурою. Загальна очікувана вартість цих лотів складає понад 610 млн грн.
За декілька днів після оголошення процедури, а саме 3 березня нікому раніше не відома на паливному ринку компанія під назвою ТОВ “ВІЙСЬКСЕРВІС ВОЛОНТЕР” подає скаргу на умови тендерної документації до АМКУ, чим, власне, блокує тендерну процедуру.
ТОВ “ВІЙСЬКСЕРВІС ВОЛОНТЕР” при цьому, згідно з данини Реєстру Мінюсту, торгує виключно продуктами харчування. Також з’ясувалося, що ця фірма постійної системно блокує тендери МО із закупівлі “продуктів харчування і сушених продуктів”.
Скарга “ВІЙСЬКСЕРВІС ВОЛОНТЕР” на багатомільйонний паливний тендер надійшла до Антимонопольного комітету 7 березня, і з цього часу процедура закупівлі МО була повністю зупинена.
Термін подачі заявок на тендер сплив 18 березня о 18.00, а саму тендерну процедуру АМКУ розблокував лише 20 березня, коли “розглянув” скаргу ТОВ “ВІЙСЬКСЕРВІС ВОЛОНТЕР”, а точніше навіть не скаргу, а повідомлення цієї компанії про те, що вона раптово вирішила свою скаргу відкликати.
Як повідомили УНН представники паливного ринку, вчора, 22 березня відбулося засідання тендерного комітету Міноборони, який через тривале блокування процедури закупівлі мав би прийняти рішення про продовження терміну для збору заявок бажаючих операторів зіграти в тендер. Однак, такого рішення з невідомих причин прийнято не було.
Сьогодні, 23 березня Комітет МО вирішив провести тендер за переговорною процедурою між тими учасниками, як подалися на учать до початку блокування закупівлі.
На аргументи представників різних провідних трейдерів пального про те, що вони штучно були не допущені до тендеру — в МО не зважали. І за даними поінформованих джерел, перемогу у переговорних тендерах, ймовірно, віддадуть маловідомим ринку структурам, зокрема, і “ЄФГ ТРЕЙДИНГ” (заснована у 2016 році).
Все вище описане вказує на те,що в Міноборони, ймовірно, винайшли спосіб, як обійти систему “Прозоро” завдяки підставним фірмам-“блокувальникам”.