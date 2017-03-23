Топливный тендер Минобороны на 1 млрд грн блокировала фирма по продаже продуктов питания - ProZorro

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Киев • УНН

 • 11389 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. В конце февраля текущего года МО объявило тендер на закупку бензина, дизтоплива и авиационного керосина. Данные об этом опубликованы на портале ProZorro, передает УНН.

Речь идет о 6 лотах общей ожидаемой стоимостью около 390 млн грн, которые должны разыграть на открытом аукционе. Также еще о 3 лотов, которые МО запланировало разыграть по переговорной процедурое. Общая ожидаемая стоимость этих лотов составляет более 610 млн грн.

Через несколько дней после объявления процедуры, а именно 3 марта никому ранее не известная на топливном рынке компания под названием ООО "ВИЙСЬКСЕРВИС ВОЛОНТЕР" подает жалобу на условия тендерной документации в АМКУ, чем, собственно, блокирует тендерную процедуру.

ООО "ВИЙСЬКСЕРВИС ВОЛОНТЕР" при этом, согласно даным Реестра Минюста, торгует исключительно продуктами питания. Также выяснилось, что эта фирма постоянно системно блокирует тендеры МО по закупке "продуктов питания и сушеных продуктов".

Жалоба "ВИЙСЬКСЕРВИС ВОЛОНТЕР" на многомиллионный топливный тендер поступила в Антимонопольный комитет 7 марта, и с этого времени процедура закупки МО была полностью остановлена.

Срок подачи заявок на тендер истек 18 марта в 18.00, а саму тендерную процедуру АМКУ разблокировал только 20 марта, когда "рассмотрел" жалобу ООО "ВИЙСЬКСЕРВИС ВОЛОНТЕР", а точнее даже не жалобу, а сообщение этой компании о том, что она внезапно решила свою жалобу отозвать.

Как сообщили УНН представители топливного рынка, вчера, 22 марта состоялось заседание тендерного комитета Минобороны, который из-за длительного блокирования процедуры закупки должен принять решение о продлении срока для сбора заявок желающих операторов сыграть в тендер. Однако, такого решения по неизвестным причинам принято не было.

Сегодня, 23 марта Комитет МО решил провести тендер по переговорной процедурой между теми участниками, которые пошли на участие до начала блокирования закупки.

На аргументы представителей различных ведущих трейдеров топлива о том, что они искусственно были не допущены к тендеру - в МО не обращали внимания. И по данным информированных источников, победу в переговорных тендерах, вероятно, отдадут малоизвестным рынку структурам, в том числе и "ЕФГ ТРЕЙДИНГ" (основана в 2016 году).

Все выше описанное указывает на то, что в Минобороны, вероятно, нашли способ, как обойти систему "Прозрачно" благодаря подставным фирмам "блокировщикам".

Украинские Национальные Новости

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