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Палестинець поранив чотирьох перехожих у Тель-Авіві

Палестинець поранив чотирьох перехожих у Тель-Авіві

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. На вулиці Яркон в центральній частині Тель-Авіва палестинець напав на перехожих, поранивши чотирьох ізраїльтян, передає УНН з посиланням на ВВС.

Повідомляється, що вранці в неділю 18-річний палестинець, озброєний кусачками, накинувся на перехожих біля входу в готель, а потім на набережній, і завдав колоті рани чотирьом людям похилого віку.

Постраждалим надано першу допомогу і відправлено в лікарню. Повідомляється, що їх життя поза небезпекою.

Представник поліції повідомив, що скоєно терористичний напад. Нападника заарештовано. Його наразі допитує поліція.

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