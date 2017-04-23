Палестинець поранив чотирьох перехожих у Тель-Авіві
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. На вулиці Яркон в центральній частині Тель-Авіва палестинець напав на перехожих, поранивши чотирьох ізраїльтян, передає УНН з посиланням на ВВС.
Повідомляється, що вранці в неділю 18-річний палестинець, озброєний кусачками, накинувся на перехожих біля входу в готель, а потім на набережній, і завдав колоті рани чотирьом людям похилого віку.
Постраждалим надано першу допомогу і відправлено в лікарню. Повідомляється, що їх життя поза небезпекою.
Представник поліції повідомив, що скоєно терористичний напад. Нападника заарештовано. Його наразі допитує поліція.