Палестинець поранив чотирьох перехожих у Тель-Авіві

Повідомляється, що вранці в неділю 18-річний палестинець, озброєний кусачками, накинувся на перехожих біля входу в готель, а потім на набережній, і завдав колоті рани чотирьом людям похилого віку.

Постраждалим надано першу допомогу і відправлено в лікарню. Повідомляється, що їх життя поза небезпекою.

Представник поліції повідомив, що скоєно терористичний напад. Нападника заарештовано. Його наразі допитує поліція.