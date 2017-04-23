Палестинец ранил четырех прохожих в Тель-Авиве

Сообщается, что утром в воскресенье 18-летний палестинец, вооруженный кусачками, набросился на прохожих у входа в отель, а потом на набережной, и нанес колотые раны четырем пожилым людям.

Пострадавшим оказана первая помощь и их отправили в больницу. Сообщается, что их жизни вне опасности.

Представитель полиции сообщил, что совершено террористическое нападение. Нападающий арестован. Его сейчас допрашивает полиция.