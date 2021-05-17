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Палестина звернулася до ООН через конфлікт у секторі Гази

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Палестина звертається до Організації Об’єднаних Націй (ООН) з вимогою прийняти резолюцію, яка засуджує дії Ізраїлю в секторі Газа. З такою заявою виступив у понеділок прем’єр-міністр Палестини Мухаммед Штайе, пише УНН з посиланням на Al Arabiya.

Палестина звернулася до ООН через конфлікт у секторі Гази

Деталі

Штайе додав, що палестинська сторона має намір “звернутися в Генеральну Асамблею ООН, оскільки жодна країна не може накласти вето на її резолюції”. Він також зазначив, що міжнародному співтовариству слід втрутитися, щоб “зупинити ізраїльську агресію”, і розробити проект вирішення проблеми, який базується на нормах міжнародного права.

Описуючи ситуацію в секторі Газа, палестинський прем’єр підкреслив, що “варварські нальоти ізраїльських сил винищують цілі родини”. За його словами, керівництво Палестини співпрацює з Єгиптом і міжнародними організаціями з метою надання гуманітарної допомоги анклаву.

Контекст

З 10 травня між палестинськими радикальними угрупованнями в секторі Газа і ізраїльською армією тривають обміни ракетними ударами. Вони послідували за заворушеннями біля мечеті Аль-Акса в Східному Єрусалимі, що спалахнули через рішення ізраїльського суду про вилучення будинків в кварталі Шейх-Джаррах в арабських сімей, що проживають. Згідно з останніми даними, з ізраїльської сторони загинули не менше 10 осіб, з палестинської — понад 210.

Ситуація в секторі Газа:

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