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Палестина обратилась в ООН из-за конфликта в секторе Газа

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 мая. УНН. Палестина обращается к Организации Объединенных Наций (ООН) с требованием принять резолюцию, осуждающую действия Израиля в секторе Газа. С таким заявлением выступил в понедельник премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе, пишет УНН со ссылкой на Al Arabiya.

Палестина обратилась в ООН из-за конфликта в секторе Газа

Детали

Штайе добавил, что палестинская сторона намерена “обратиться в Генеральную Ассамблею ООН, поскольку ни одна страна не может наложить вето на ее резолюции”. Он также отметил, что международному сообществу надлежит вмешаться, чтобы “остановить израильскую агрессию”, и разработать проект решения проблемы, основывающийся на нормах международного права.

Описывая ситуацию в секторе Газа, палестинский премьер подчеркнул, что “варварские налеты израильских сил истребляют целые семьи”. По его словам, руководство Палестины сотрудничает с Египтом и международными организациями с целью оказания гуманитарной помощи анклаву.

Контекст

С 10 мая между палестинскими радикальными группировками в секторе Газа и израильской армией продолжаются обмены ракетными ударами. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской — более 210.

Ситуация в секторе Газа:

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