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Палестина відкликала свого посла в ОАЕ через визнання Ізраїлю

Палестина відкликала свого посла в ОАЕ через визнання Ізраїлю

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Палестина оголосила про відкликання свого посла з ОАЕ після їх рішення про нормалізацію відносин з Ізраїлем. Про це заявив у четвер міністр закордонних справ Палестини Ріяд аль-Малікі, пише УНН.

“За вказівкою президента Держави Палестина Махмуда Аббаса палестинський посол в терміновому порядку відкликається з ОАЕ після тристоронньої заяви США, Ізраїлю та Еміратів про нормалізацію відносин між Ізраїлем і ОАЕ”, — сказав міністр, слова якого наводить палестинське агентство WAFA.

У четвер президент США Дональд Трамп на своїй сторінці в Twitter повідомив про те, що Ізраїль і ОАЕ досягли угоди про повну нормалізацію двосторонніх відносин. Згідно з домовленостями, Ізраїль тимчасово призупинить прийняття рішення про поширення свого суверенітету на єврейські поселення на Західному березі річки Йордан, що передбачено американським планом врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту. Делегації Ізраїлю і ОАЕ планують в найближчі тижні провести зустріч для підписання двосторонніх угод, в тому числі про інвестиції, туризм, прямих авіарейсах, безпеки, телекомунікації, технологіях, енергетиці, охороні здоров’я, культурі, навколишньому середовищу, взаємне заснування посольств, а також в інших сферах.

У палестинському керівництві вже жорстко відреагували на цей крок Абу-Дабі, назвавши його зрадою і “руйнуванням арабської мирної ініціативи”. Як заявив офіційний представник президента Палестини Набіль Абу Рудейна, угода між ОАЕ та Ізраїлем про нормалізацію відносин при спонсорстві США “є зрадою (ісламської святині) Аль-Акса, Єрусалима і палестинського справи”. Він також застеріг інші арабські держави від “підпорядкування тиску американської адміністрації і проходження по стопах” ОАЕ.

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