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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 77752 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101166 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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4 марта, 13:25 • 106720 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126612 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101039 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101883 просмотра

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4 марта, 08:59 • 103843 просмотра

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Палестина отозвала своего посла в ОАЭ из-за признания Израиля

Палестина отозвала своего посла в ОАЭ из-за признания Израиля

Киев  •  УНН

 • 10172 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Палестина объявила об отзыве своего посла из ОАЭ после их решения о нормализации отношений с Израилем. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики, пишет УНН.

“По указанию президента Государства Палестина Махмуда Аббаса палестинский посол в срочном порядке отзывается из ОАЭ после трехстороннего заявления США, Израиля и Эмиратов о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ”, — сказал министр, слова которого приводит палестинское агентство WAFA.

​​В четверг президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter сообщил о том, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль временно приостановит принятие решения о распространении своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта. Делегации Израиля и ОАЭ планируют в ближайшие недели провести встречу для подписания двусторонних соглашений, в том числе об инвестициях, туризме, прямых авиарейсах, безопасности, телекоммуникациях, технологиях, энергетике, здравоохранении, культуре, окружающей среде, взаимном учреждении посольств, а также в других сферах.

В палестинском руководстве уже жестко отреагировали на этот шаг Абу-Даби, назвав его предательством и “разрушением арабской мирной инициативы”. Как заявил официальный представитель президента Палестины Набиль Абу Рудейна, соглашение между ОАЭ и Израилем о нормализации отношений при спонсорстве США “является предательством (исламской святыни) Аль-Акса, Иерусалима и палестинского дела”. Он также предостерег другие арабские государства от “подчинения давлению американской администрации и следования по стопам” ОАЭ.

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