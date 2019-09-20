Палата представників Конгресу США схвалила військову допомогу Україні на 250 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Палата представників Конгресу США в четвер схвалила виділення 250 млн доларів на військову допомогу Україні. Відповідний пункт прописаний в затвердженому конгресменами законопроекті про тимчасове фінансування федерального уряду до 21 листопада, передає УНН, зокрема, спираючись на інформацію журналіста видання Politico Конора О'Браяна.
“Продовжити програму фінансування (більш відому як Ініціатива сприяння безпеці України — ред) та допомоги Україні ще на рік”, — закликала перед затвердженням документу член Палати представників Ніта Лоуей.
У документі говориться, що виділення коштів на надання військової допомоги Україні буде продовжено в наступному фінансовому році, який починається в Сполучених Штатах з 1 жовтня.
У свою чергу, програма виділення коштів на надання військової допомоги, якщо її не продовжать законодавці, може завершитися 30 вересня, зазначає журналіст Politico О’Браян у своєму Twitter. Демократи Палати представників побоювалися, що президент США Дональд Трамп може переглянути або скоротити цю статтю витрат.
Очікується, що контрольований республіканцями Сенат Конгресу розгляне даний законопроект вже на наступному тижні. Розбіжності між двома партіями з питань фінансування може уповільнити його прийняття, однак експерти схиляються до того, що сенатори все ж схвалять документ, і він в результаті потрапить на стіл Трампа.
Нагадаємо, зустріч Зеленського та Трампа відбудеться 25 вересня.