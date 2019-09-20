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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 57862 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111225 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103072 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110127 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119594 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148252 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148644 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Палата представителей Конгресса США одобрила военную помощь Украине на 250 млн долларов

Палата представителей Конгресса США одобрила военную помощь Украине на 250 млн долларов

Киев  •  УНН

 • 10971 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Палата представителей Конгресса США в четверг одобрил выделение 250 млн долларов на военную помощь Украине. Соответствующий пункт прописан в утвержденном конгрессменами законопроекте о временном финансировании федерального правительства до 21 ноября, передает УНН, в частности, опираясь на информацию журналиста издания Politico Конора О'Браяна.

“Продолжить программу финансирования (более известную как Инициатива содействия безопасности Украины — ред) и помощи Украине еще на год”, — призвала перед утверждением документа член Палаты представителей Нита Лоуэй.

В документе говорится, что выделение средств на оказание военной помощи Украине будет продолжено в следующем финансовом году, который начинается в Соединенных Штатах 1 октября.

В свою очередь, программа выделения средств на оказание военной помощи, если ее не продлят законодатели, может завершиться 30 сентября, отмечает журналист Politico О’Браян в своем Twitter. Демократы Палаты представителей опасались, что президент США Дональд Трамп может пересмотреть или сократить эту статью расходов.

Ожидается, что контролируемый республиканцами Сенат Конгресса рассмотрит данный законопроект уже на следующей неделе. Разногласия между двумя партиями по вопросам финансирования может замедлить его принятия, однако эксперты склоняются к тому, что сенаторы все же одобрят документ, и он в результате попадет на стол Трампа.

Напомним, встреча Зеленского и Трампа состоится 25 сентября.

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