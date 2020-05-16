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Палата представників Конгресу США схвалила пакет допомоги економіці країни на 3 трлн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Палата представників Конгресу США схвалила в п'ятницю більшістю голосів запропонований демократами новий пакет стимулюючих економіку заходів на 3 трлн доларів. Трансляція засідання велася на сайті нижньої палати, передає УНН.

Палата представників Конгресу США схвалила пакет допомоги економіці країни на 3 трлн доларів

Голосування частково велося в дистанційному режимі. Для цього конгресмени спеціально схвалили резолюцію (217 проти 189), що дозволяє проведення віддаленого голосування, що стало безпрецедентним випадком в історії Конгресу. Унаслідок введених через коронавірус обмежень законодавці в масках заходили в зал невеликими групами, потім їх змінювали інші колеги.

Законопроект спрямований на подолання наслідків поширення коронавірусу. Згідно з документом, близько 1 трлн доларів виділяється штатам і місцевим владам, засновується фонд в розмірі 200 млрд доларів для співробітників критично важливих сфер, включаючи охорону здоров'я. Крім того, виплати на сім'ю пропонується збільшити до 6 тис. доларів. Законопроект також передбачає виділення 75 млрд доларів на проведення тестувань на коронавірус, що включає кошти на допомогу з безробіттям і покриттям освітніх кредитів.

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Тепер документ має надійти на розгляд Сенату. Республіканці у верхній палаті вже заявили, що не стануть підтримувати новий пакет заходів. Президент США Дональд Трамп також дав зрозуміти, що у законопроекту немає шансів. Як заявила 13 травня прессекретар глави держави Кейлі Макінені, Білий дім вважає пропозицію демократів спробою просунути свої політичні інтереси. На думку Макінені, законопроект несерйозний і передбачає не зв'язані з боротьбою з коронавірусом витрати.

Трамп підписав 24 квітня законопроект про чергове пакет заходів обсягом майже 500 млрд доларів, направлений на подолання наслідків пандемії нового коронавірусу. Раніше Конгрес схвалив виділення на ці 350 млрд доларів, але до середини квітня кошти були вичерпані. Попередній пакет стимулюючих економіку заходів в розмірі понад 2 трлн доларів був прийнятий в кінці березня. До цього законодавці виділили штатам 8,3 млрд доларів для стримування пандемії.

Раніше адміністрація США мала намір включити в новий пакет допомоги кошти на розвиток інфраструктури.

Нагадаємо, рівень безробіття в США сягнув максимуму з часів Великої депресії через карантин.

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