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Палата представителей Конгресса США одобрила пакет помощи экономике страны на 3 трлн долларов

Киев • УНН

 • 12058 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Палата представителей Конгресса США одобрила в пятницу большинством голосов предложенный демократами новый пакет стимулирующих экономику мер на 3 трлн долларов. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты, передает УНН.

Палата представителей Конгресса США одобрила пакет помощи экономике страны на 3 трлн долларов

Голосование частично велось в дистанционном режиме. Для этого конгрессмены специально одобрили резолюцию (217 против 189), что позволяет проведение удаленного голосования, что стало беспрецедентным случаем в истории Конгресса. В результате введенных из-за коронавируса ограничений законодатели в масках заходили в зал небольшими группами, затем их сменяли другие коллеги.

Законопроект направлен на преодоление последствий распространения коронавируса. Согласно документу, около 1 трлн долларов выделяется штатам и местным властям, основывается фонд в размере 200 млрд долларов для сотрудников критически важных сфер, включая здравоохранение. Кроме того, выплаты на семью предлагается увеличить до 6 тыс. долларов. Законопроект также предусматривает выделение 75 млрд долларов на проведение тестирований на коронавирус, включающий средства на пособие по безработице и покрытие образовательных кредитов.

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Теперь документ должен поступить на рассмотрение Сената. Республиканцы в верхней палате уже заявили, что не станут поддерживать новый пакет мер. Президент США Дональд Трамп также дал понять, что у законопроекта нет шансов. Как заявила 13 мая пресс-секретарь главы государства Кейли Макинени, Белый дом считает предложение демократов попыткой продвинуть свои политические интересы. По мнению Макинени, законопроект несерьезный и предусматривает не связанные с борьбой с коронавирусом расходы.

Трамп подписал 24 апреля законопроект об очередном пакет мер объемом почти 500 млрд долларов, направленный на преодоление последствий пандемии нового коронавируса. Ранее Конгресс одобрил выделение на это 350 млрд долларов, но до середины апреля средства были исчерпаны. Предыдущий пакет стимулирующих экономику мер в размере более 2 трлн долларов был принят в конце марта. К этому законодатели выделили штатам 8,3 млрд долларов для сдерживания пандемии.

Ранее администрация США намеревалась включить в новый пакет помощи средства на развитие инфраструктуры.

Напомним, уровень безработицы в США достиг максимума со времен Великой депрессии из-за карантина.

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