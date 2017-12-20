Палата представників Конгресу США повторно проголосують по податковій реформі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Палата представників Конгресу проведе повторне голосування по масштабній податковій реформі. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
Лідер республіканської більшості в нижній палаті Кевін Маккарті заявив, що ряд положень законопроекту порушує правила сенату.
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Очікується, що сенат ліквідує усі недоліки до вечора 19 грудня (за американським часом). Повторне голосування у нижній палаті конгресу пройде ранком 20 грудня за місцевим часом.
Раніше зазначалося, що 19 грудня Палата представників конгресу США прийняла податкову реформу, яка передбачає зниження ставки для бізнесу та фізичних осіб.