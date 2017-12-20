Палата представителей Конгресса США повторно пригласить по налоговой реформе
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Палата представителей Конгресса проведет повторное голосование по масштабной налоговой реформе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Лидер республиканского большинства в нижней палате Кевин Маккарти заявил, что ряд положений законопроекта нарушает правила сената.
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Ожидается, что сенат ликвидирует все недостатки к вечеру 19 декабря (по американскому времени). Повторное голосование в нижней палате конгресса пройдет утра 20 декабря по местному времени.
Ранее отмечалось, что 19 декабря Палата представителей конгресса США приняла налоговую реформу , которая предусматривает снижение ставки для бизнеса и физических лиц.