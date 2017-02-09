Палата громад проголосувала за проект закону щодо Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Члени нижньої палати парламенту Великої Британії ухвалили у третьому читанні внесений урядом законопроект щодо виходу Сполученого Королівства зі складу Європейського Союзу, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Під час голосування в середу, 8 лютого, 494 члени Палати громад віддали свої голоси за законопроект уряду. 122 парламентарі проголосували проти.
Нагадаємо, що цей закон дає право прем’єр-міністру Великої Британії Терезі Мей розпочати процедуру виходу Великобританії зі складу ЄС.