Палата общин проголосовала за проект закона о Brexit

Во время голосования в среду, 8 февраля, 494 членов Палаты общин отдали свои голоса за законопроект правительства. 122 парламентарии проголосовали против.

Напомним, что этот закон дает право премьер-министру Великобритании Терезе Мэй начать процедуру выхода Великобритании из состава ЕС.