Палата общин проголосовала за проект закона о Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Члены нижней палаты парламента Великобритании приняли в третьем чтении внесенный правительством законопроект о выходе Соединенного Королевства из состава Европейского Союза, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
Во время голосования в среду, 8 февраля, 494 членов Палаты общин отдали свои голоса за законопроект правительства. 122 парламентарии проголосовали против.
Напомним, что этот закон дает право премьер-министру Великобритании Терезе Мэй начать процедуру выхода Великобритании из состава ЕС.