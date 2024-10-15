"Пакунки малюка" цього року видали близько 34 тис. дітей, ще понад 102 тис. українців отримали компенсацію - служба у справах дітей
Київ • УНН
У 2024 році 102 тис. українців отримали грошову компенсацію за "пакунок малюка" на 784,2 млн грн. Додатково 33,9 тис. дітей забезпечено бейбі-боксами в натуральній формі, повідомив голова Держслужби у справах дітей.
У 2024 році понад 102 тис. українців отримали компенсацію вартості "пакунку малюка" на 784,2 млн грн, а 33,9 тис. дітей забезпечено бейбі-боксами в натуральній формі, повідомив у вівторок голова Державної служби України у справах дітей Петро Добромільський у Facebook, пише УНН.
Деталі
"Загалом, у 2024 році понад 102 тисячі українців отримали грошову компенсацію вартості "пакунку малюка" на суму 784,2 млн гривень. Водночас, понад 33,9 тисяч дітей забезпечено допомогою "пакунок малюка" в натуральній формі", - повідомив Добромільський.
З його слів, у жовтні цього року 12,9 тисячі батьків отримали грошову компенсацію вартості "пакунку малюка" на суму понад 99 млн гривень. "У вересні видано близько 3,5 тис. бейбі-боксів у натуральній формі", - вказав він.
Державною службою України у справах дітей, як зазначається, забезпечено координацію доставки бейбі-боксів до закладів охорони здоров’я усіх регіонів України. "На сьогодні 17,9 тисячі комплектів готові до видачі в областях", - повідомив посадовець.
Грошова компенсація за "пакунок малюка", зазначив він, може бути витрачена виключно на придбання дитячих товарів у закладах торгівлі, що приєдналися до реалізації пілотного проєкту з монетизації одноразової допомоги. Їх перелік можна побачити у реєстрі, розміщеному на офіційному вебсайті Мінсоцполітики. "На сьогодні службою підписано 747 додаткових угод про приєднання до проєкту", - вказав Добромільський.
Доповнення
"Пакунок малюка" можна отримати як в натуральній формі (готовому наборі найнеобхідніших дитячих товарів), так і у вигляді одноразової грошової компенсації його вартості. На сьогодні, за даними Держслужби у справах дітей, така компенсація становить 7689 гривень.