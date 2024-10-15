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"Пакеты малыша" в этом году выдали около 34 тыс. детей, более 102 тыс. украинцев получили компенсацию - служба по делам детей

"Пакеты малыша" в этом году выдали около 34 тыс. детей, более 102 тыс. украинцев получили компенсацию - служба по делам детей

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 12:42  •  4456 просмотра

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В 2024 году 102 тыс. украинцев получили денежную компенсацию за «пакет малыша» на 784,2 млн грн. Дополнительно 33,9 тыс. детей обеспечены бейби-боксами в натуральной форме, сообщил глава Госслужбы по делам детей.

В 2024 году более 102 тыс. украинцев получили компенсацию стоимости «пакета малыша» на 784,2 млн грн, а 33,9 тыс. детей обеспечены бейби-боксами в натуральной форме, сообщил во вторник председатель Государственной службы Украины по делам детей Петр Добромильский в Facebook, пишет УНН.

Детали

«В общем, в 2024 году более 102 тысяч украинцев получили денежную компенсацию стоимости «пакета малыша» на сумму 784,2 млн гривен. В то же время, более 33,9 тысяч детей обеспечены помощью «пакет малыша» в натуральной форме», - сообщил Добромильский.

По его словам, в октябре этого года 12,9 тысячи родителей получили денежную компенсацию стоимости «пакета малыша» на сумму более 99 млн гривен. «В сентябре выдано около 3,5 тыс. бейби-боксов в натуральной форме», - указал он.

Государственной службой Украины по делам детей, как отмечается, обеспечена координация доставки бейби-боксов в учреждения здравоохранения всех регионов Украины. «На сегодня 17,9 тысячи комплектов готовы к выдаче в областях», - сообщил чиновник.

Денежная компенсация за «пакет малыша», отметил он, может быть потрачена исключительно на приобретение детских товаров в учреждениях торговли, присоединившихся к реализации пилотного проекта по монетизации единовременного пособия. Их перечень можно увидеть в реестре, размещенном на официальном веб-сайте Минсоцполитики. «На сегодня службой подписано 747 дополнительных соглашений о присоединении к проекту», - указал Добромильский.

Дополнение

«Пакет малыша» можно получить как в натуральной форме (готовом наборе самых необходимых детских товаров), так и в виде одноразовой денежной компенсации его стоимости. На сегодня, по данным Госслужбы по делам детей, такая компенсация составляет 7689 гривен.  

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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