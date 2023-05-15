Пакистанська армія судитиме учасників масових протестів у військових судах
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. У понеділок пакистанська армія оголосила, що "винні" у нападах на військові об'єкти під час насильницьких протестів по всій країні минулого тижня невдовзі після арешту колишнього прем'єр-міністра Імрана Хана постануть перед судом відповідно до Закону про армію та Закону про державну таємницю, інформує УНН з посиланням на geo.tv.
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Рішення було прийнято під час спеціальної наради командирів корпусів, що відбулася в Генеральному штабі армії під головуванням командувача армії генерала Асіма Муніра, йдеться в заяві.
"Форум висловив тверду рішучість, що особи, причетні до цих мерзенних злочинів проти військових об'єктів та особистого майна/обладнання, будуть притягнуті до відповідальності відповідно до відповідних законів Пакистану, включаючи Закон про пакистанську армію та Закон про державну таємницю", - йдеться у заяві.
Хоча в заяві не згадується термін "військові суди", джерело видання зазначило, що в ній чітко зазначено, що справи заарештованих розглядатимуть військовий суд, уповноважений розглядати справи осіб, які вчинили злочини, такі як ведення війни проти держави, заподіяння тілесних ушкоджень або смерть будь-якої особи, навіювання страху чи незахищеності, а також різні інші правопорушення.
У заяві армії йдеться, що стриманість більше не застосовуватиметься до "злочинців, порушників та порушників, які за будь-яких обставин нападають на військові об'єкти".
Доповнення
Пакистан поринув у насильство минулого тижня після арешту колишнього прем'єр-міністра у будівлі Високого суду Ісламабаду у справі про ймовірну корупцію, коли розлючені натовпи атакували цивільні та військові об'єкти, зокрема будинок командувача лахорським корпусом та вхід до штабу армії.
Щонайменше вісім людей було вбито і понад 300 отримали поранення, зокрема поліцейські, під час насильницьких протестів.
Це послідувало за масовими репресіями по всій країні, в ході яких за звинуваченнями в тероризмі та іншими звинуваченнями було заарештовано тисячі працівників партії Хана Техрік-і-Інсаф (PTI), зокрема кілька ключових лідерів.