Пакистанська армія судитиме учасників масових протестів у військових судах

ukru
Ексклюзив
07:03 • 9422 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 27022 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 282360 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 380747 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 311955 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 345250 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 308419 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223596 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 207059 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165603 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.5 м/с
87 %
745 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

30 березня, 22:55 • 28691 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 36174 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 35703 перегляди
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

03:06 • 13641 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 34069 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 401227 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 543895 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 576405 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 573223 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 472760 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 12232 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 208623 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 380744 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 178137 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 168873 перегляди
Актуальне
Пакистанська армія судитиме учасників масових протестів у військових судах

Пакистанська армія судитиме учасників масових протестів у військових судах

Київ • УНН

 • 694868 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. У понеділок пакистанська армія оголосила, що "винні" у нападах на військові об'єкти під час насильницьких протестів по всій країні минулого тижня невдовзі після арешту колишнього прем'єр-міністра Імрана Хана постануть перед судом відповідно до Закону про армію та Закону про державну таємницю, інформує УНН з посиланням на geo.tv.

Деталі

Рішення було прийнято під час спеціальної наради командирів корпусів, що відбулася в Генеральному штабі армії під головуванням командувача армії генерала Асіма Муніра, йдеться в заяві.

"Форум висловив тверду рішучість, що особи, причетні до цих мерзенних злочинів проти військових об'єктів та особистого майна/обладнання, будуть притягнуті до відповідальності відповідно до відповідних законів Пакистану, включаючи Закон про пакистанську армію та Закон про державну таємницю", - йдеться у заяві.

Хоча в заяві не згадується термін "військові суди", джерело видання зазначило, що в ній чітко зазначено, що справи заарештованих розглядатимуть військовий суд, уповноважений розглядати справи осіб, які вчинили злочини, такі як ведення війни проти держави, заподіяння тілесних ушкоджень або смерть будь-якої особи, навіювання страху чи незахищеності, а також різні інші правопорушення.

У заяві армії йдеться, що стриманість більше не застосовуватиметься до "злочинців, порушників та порушників, які за будь-яких обставин нападають на військові об'єкти".

Доповнення

Пакистан поринув у насильство минулого тижня після арешту колишнього прем'єр-міністра у будівлі Високого суду Ісламабаду у справі про ймовірну корупцію, коли розлючені натовпи атакували цивільні та військові об'єкти, зокрема будинок командувача лахорським корпусом та вхід до штабу армії.

Щонайменше вісім людей було вбито і понад 300 отримали поранення, зокрема поліцейські, під час насильницьких протестів.

Це послідувало за масовими репресіями по всій країні, в ході яких за звинуваченнями в тероризмі та іншими звинуваченнями було заарештовано тисячі працівників партії Хана Техрік-і-Інсаф (PTI), зокрема кілька ключових лідерів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.72
Bitcoin
$82,049.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$41.05
Золото
$3,156.20
Ethereum
$1,804.21