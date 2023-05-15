Пакистанская армия будет судить участников массовых протестов в военных судах

Детали

Решение было принято во время специального совещания командиров корпусов, состоявшегося в Генеральном штабе армии под председательством командующего армии генерала Асима Мунира, говорится в заявлении.

"Форум выразил твердую решимость, что лица, причастные к этим мерзким преступлениям против военных объектов и личного имущества/оборудования, будут привлечены к ответственности в соответствии с соответствующими законами Пакистана, включая Закон о пакистанской армии и Закон о государственной тайне", - говорится в заявлении.

Хотя в заявлении не упоминается термин "военные суды", источник издания отметил, что в нем четко указано, что дела арестованных будут рассматривать военный суд, уполномоченный рассматривать дела лиц, совершивших преступления, такие как ведение войны против государства, причинение телесных повреждений или смерть любого лица, внушение страха или незащищенности, а также различные другие правонарушения.

В заявлении армии говорится, что сдержанность больше не будет применяться к "преступникам, нарушителям, которые при любых обстоятельствах нападают на военные объекты".

Дополнение

Пакистан погрузился в насилие на прошлой неделе после ареста бывшего премьер-министра в здании Высокого суда Исламабада по делу о предполагаемой коррупции, когда разъяренные толпы атаковали гражданские и военные объекты, включая дом командующего лахорским корпусом и вход в штаб армии.

По меньшей мере восемь человек были убиты и более 300 получили ранения, в том числе полицейские, во время насильственных протестов.

Это последовало за массовыми репрессиями по всей стране, в ходе которых по обвинениям в терроризме и другим обвинениям были арестованы тысячи работников партии Хана Техрик-и-Инсаф (PTI), в том числе несколько ключевых лидеров.