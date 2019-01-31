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Пакистанець хотів за 200 доларів потрапити в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Громадянин Пакистану намагався 200 доларами підкупити українського прикордонника в міжнародному аеропорту "Бориспіль", щоб потрапити в Україну. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.

"30 січня о 23:55 військовою прокуратурою Дарницького гарнізону Центрального регіону України в міжнародному аеропорту "Бориспіль" викрито та затримано громадянина Пакистану. Іноземець намагався підкупити інспектора прикордонної служби відділу прикордонної служби "Бориспіль". За 200 доларів США він намагався проникнути в Україну без законних на те підстав", - повідомили у прокуратурі.

Наразі проводяться першочергові слідчі та процесуальні дії. Іноземцю готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України та звернення до суду з клопотаннями про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Нагадаємо, в Україну намагався потрапити кримінальний авторитет.

Українські Національні Новини

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