Пакистан звільнив ще 4 викрадених іранських прикордонників
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Бойовики звільнили чергову групу іранських прикордонників, викрадених у 2018 році, повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
Звільнили ще четверо з 12 іранських прикордонників, викрадених на кордоні з Пакистаном.
Зазначається, що уряд Пакистану сприяв у звільненні захоплених іранських військовослужбовців. У листопаді 2018 року бойовики звільнили п'ятьох з 12 іранських прикордонників, таким чином, в полоні у загарбників залишається три людини.
У ніч на 16 жовтня 2018 у результаті збройного нападу поблизу кордону з Пакистаном в провінції Систан і Белуджистан на південному сході Ірану була викрадена група прикордонників. МЗС Ірану і Корпус вартових ісламської революції закликали пакистанську владу посприяти в пошуку і звільнення іранських військових.
Нагадаємо, президент Ірану закликав Пакистан до рішучих дій після прикордонного нападу з жертвами.