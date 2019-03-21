Пакистан освободил еще 4 похищенных иранских пограничников

Освободили еще четверо из 12 иранских пограничников, похищенных на границе с Пакистаном.

Отмечается, что правительство Пакистана содействовало в освобождении захваченных иранских военнослужащих. В ноябре 2018 года боевики освободили пятерых из 12 иранских пограничников, таким образом, в плену у захватчиков остается три человека.

В ночь на 16 октября 2018 в результате вооруженного нападения близ границы с Пакистаном в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана была похищена группа пограничников. МИД Ирана и Корпус стражей исламской революции призвали пакистанские власти оказать содействие в поиске и освобождении иранских военных.

Напомним, президент Ирана призвал Пакистан к решительным действиям после пограничного нападения с жертвами.