Падаюче дерево вбило 19 осіб на водоспадах Гани

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КИЇВ. 20 березня. УНН. У Гані на популярних водоспадах Кінтампо велике дерево впало на школярів і туристів, що купалися, в результаті загинули 19 осіб, передає УНН з посиланням на StarFM.

Інформацію про інцидент і кількості загиблих підтвердив командувач поліцією Кінтампо Десмонд Овусу Боампонг.

Очевидці заявили, що люди купалися під час шторму, коли сталася надзвичайна подія.

До місця події прибули рятувальники. Постраждалі були госпіталізовані.

Повідомляється, що більшість з постраждалих і загиблих є студентами старшої школи, решта — туристи.

“Ми намагаємося врятувати тих, хто потрапив в пастку, з допомогою бензопили,” — сказав один з очевидців.

Як повідомляв УНН, молодого 19-річного футболіста з Мозамбіку Естевао Альберто Жино з’їв крокодил.

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