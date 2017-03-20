Падающее дерево убило 19 человек на водопадах Ганы

Информацию об инциденте и количество погибших подтвердил командующий полицией Кинтампо Десмонд Овусу Боампонг.

Очевидцы заявили, что люди купались во время шторма, когда произошло ЧП.

К месту происшествия прибыли спасатели. Пострадавшие были госпитализированы.

Сообщается, что большинство из пострадавших и погибших являются студентами старших классов, остальные - туристы.

"Мы пытаемся спасти тех, кто попал в ловушку, при помощи бензопилы", - сказал один из очевидцев.

Как сообщал УНН, молодого 19-летнего футболиста из Мозамбика Эстевао Альберто ной съел крокодил.