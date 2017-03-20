Падающее дерево убило 19 человек на водопадах Ганы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Гане на популярных водопадах Кинтампо большое дерево упало на школьников и туристов, которые купались, в результате погибли 19 человек, передает УНН со ссылкой на StarFM.
Информацию об инциденте и количество погибших подтвердил командующий полицией Кинтампо Десмонд Овусу Боампонг.
Очевидцы заявили, что люди купались во время шторма, когда произошло ЧП.
К месту происшествия прибыли спасатели. Пострадавшие были госпитализированы.
Сообщается, что большинство из пострадавших и погибших являются студентами старших классов, остальные - туристы.
"Мы пытаемся спасти тех, кто попал в ловушку, при помощи бензопилы", - сказал один из очевидцев.
Как сообщал УНН, молодого 19-летнего футболиста из Мозамбика Эстевао Альберто ной съел крокодил.