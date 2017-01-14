П.Жебрівський заявив, що жодного разу не спілкувався із главою МінАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. За час існування міністерства з питань АТО я жодного разу не спілкувався з міністром Вадимом Чернишом. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, передає УНН.
"За весь час існування цього міністерства (з питань АТО - ред.) я ні разу не спілкувався з міністром... Він був 3 рази на території Донецької області, приїжджав з місією ОБСЄ, але жодного разу він не просив зустрічі зі мною", - заявив П.Жебрівський.
На питання, чому так відбувається, глава ВЦА відповів: "Я не знаю, можливо, хлопці не розуміють, чим їм займатися".
"Наскільки я знаю, у них немає фінансового ресурсу. Я не збираюся це міністерство звинувачувати у якихось корупційних діях, тому що у них грошей немає", - зазначив П.Жебрівський.
Нагадаємо, у складі уряду Володимира Гройсмана з'явилися посади віце-прем'єр-міністра з питань окупованих територій АТО, ним став Володимир Кістіон, а також міністра у справах АТО і окупованих територій – цю посаду обійняв Володимир Черниш.