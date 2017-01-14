П.Жебривский заявил, что ни разу не общался с главой МинАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. За время существования министерства по вопросам АТО я ни разу не общался с министром Вадимом Чернышом. Об этом в эфире телеканала " 112 Украина " заявил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает УНН.
"За все время существования этого министерства (по АТО - ред.) я ни разу не общался с министром ... Он был 3 раза на территории Донецкой области, приезжал с миссией ОБСЕ, но ни разу он не просил встречи со мной", - заявил П.Жебривский.
На вопрос, почему так происходит, глава ВЦА ответил: "Я не знаю, возможно, ребята не понимают, чем им заниматься".
"Насколько я знаю, у них нет финансового ресурса. Я не собираюсь это министерство обвинять в каких-то коррупционных действиях, потому что у них денег нет", - отметил П.Жебривский.
Напомним, в составе правительства Владимир Гройсман появились должности вице-премьер-министра по вопросам оккупированных территорий АТО, им стал Владимир Кистион, а также министра по делам АТО и оккупированных территорий - этот пост занял Владимир Черныш.