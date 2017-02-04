П.Жебрівський: з Авдіївки виїхали 248 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. З Авдіївки з 31 січня виїхали 248 людей, з них - 118 дітей. Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова Донецької військово цивільної адміністрації Павло Жебрівський, передає УНН.
"Починаючи від 31 січня і до 15:00 4 лютого виявили бажання виїхати із міста 248 осіб (118 дітей та 130 дорослих). Ми надали їм для цього транспорт", - зазначив він.
Зі слів П.Жебрівського, зокрема сьогодні у першій половині дня вивезли із Авдіївки 24 людини - 10 дітей, 14 дорослих.
"Ці люди розміщені, переважно в санаторії "Святі Гори", "Смарагдовому містечку" та "Перлині Донеччини", - додав він.
Як повідомляв УНН, у районі Авдіївки декілька днів спостерігається загострення ситуації, її активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами почали вивозити з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. У Радбезі ООН відбулося засідання, де розглянули ситуацію в Україні.
З початку загострення, за даними поліції, надійшли повідомлення про 3 загиблих мирних жителів і 9 поранених цивільних.