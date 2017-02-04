П.Жебривский: из Авдеевки выехали 248 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Из Авдеевки с 31 января выехали 248 человек, из них - 118 детей. Об этом написал на своей странице в Facebook глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает УНН.
"Начиная с 31 января и до 15:00 4 февраля пожелали выехать из города 248 человек (118 детей и 130 взрослых). Мы предоставили им для этого транспорт", - отметил он.
По словам П.Жебривского, сегодня в первой половине дня вывезли из Авдеевки 24 человека - 10 детей, 14 взрослых.
"Эти люди размещены, в основном в санатории "Святые Горы" а также пансионатах "Изумрудный городок" и "Жемчужина Донетчины", - добавил он.
Как сообщал УНН, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями начали вывозить из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание постсовета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе. В Совбезе ООН состоялось заседание, где рассмотрели ситуацию в Украине.
С начала обострения, по данным полиции, поступили сообщения о 3 погибших мирных жителях и 9 раненых гражданских.