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П.Жебривский: из Авдеевки выехали 248 человек

Киев • УНН

 • 6871 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Из Авдеевки с 31 января выехали 248 человек, из них - 118 детей. Об этом написал на своей странице в Facebook глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает УНН.

П.Жебривский: из Авдеевки выехали 248 человек

"Начиная с 31 января и до 15:00 4 февраля пожелали выехать из города 248 человек (118 детей и 130 взрослых). Мы предоставили им для этого транспорт", - отметил он.

По словам П.Жебривского, сегодня в первой половине дня вывезли из Авдеевки 24 человека - 10 детей, 14 взрослых.

"Эти люди размещены, в основном в санатории "Святые Горы" а также пансионатах "Изумрудный городок" и "Жемчужина Донетчины", - добавил он.

Как сообщал УНН, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями начали вывозить из Авдеевки.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕПАСЕ. Состоялось экстренное заседание постсовета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе. В Совбезе ООН состоялось заседание, где рассмотрели ситуацию в Украине.

С начала обострения, по данным полиции, поступили сообщения о 3 погибших мирных жителях и 9 раненых гражданских.

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