П.Жебрівський: унаслідок бойових дій перебито ввід високовольтної лінії, що живить Авдіївський коксохім
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Близько 20:00 20 квітня унаслідок бойових дій, було перебито ввід високовольтної лінії “Макіївська — АКХЗ № 2”, що живить Авдіївський коксохім. Наразі завод працює за рахунок власної генерації. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Павло Жебрівський, передає УНН.
“Близько 20:00 унаслідок бойових дій, було перебито ввід високовольтної лінії „Макіївська — АКХЗ № 2“, що живить Авдіївський коксохім”, — написав він.
Також у повідомленні зазначено, що наразі завод працює за рахунок власної генерації.
“Через пошкодження ЛЕП „Орлівка — Колгоспна“, без електропостачання також залишилось 5 населених пунктів Ясинуватського району: Орлівка, Ластівчине, Семенівка, Петрівське та Бердичі”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що Донецька фільтрувальна станція працює в штатному режимі. Мешканці Авдіївки електропостачанням забезпечені, за винятком вуличного освітлення, яке довелось відключити задля сталої роботи системи енергопостачання міста.
“Наша сторона в СЦКК готує запит на коридор і режим тиші, щоб, по можливості, зранку розпочати відновлювальні роботи”, — додав П.Жебрівський.