П.Жебривский: в результате боевых действий перебито ввод высоковольтной линии, питающей Авдеевский коксохим

“Около 20:00 в результате боевых действий было перебито ввод высоковольтной линии „Макеевская — АКХЗ № 2“, питающей Авдеевский коксохим”, — написал он.

Также в сообщении отмечено, что в настоящее время завод работает за счет собственной генерации.

“Из-за повреждения ЛЭП „Орловка — Колхозная“, без электроснабжения также осталось 5 населенных пунктов Ясиноватского района: Орловка, Ласточкино, Семеновка, Петровское и Бердичеве”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что Донецкая фильтровальная станция работает в штатном режиме. Жители Авдеевки электроснабжением обеспечены, за исключением уличного освещения, которое пришлось отключить для устойчивой работы системы энергоснабжения города.

“Наша сторона в СЦКК готовит запрос в коридор и режим тишины, чтобы, по возможности, утром начать восстановительные работы”, — добавил П.Жебривский.