П.Жебривский: в результате боевых действий перебито ввод высоковольтной линии, питающей Авдеевский коксохим

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 28430 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 93381 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 148112 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113297 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114491 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111289 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103366 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106759 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103339 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151582 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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П.Жебривский: в результате боевых действий перебито ввод высоковольтной линии, питающей Авдеевский коксохим

П.Жебривский: в результате боевых действий перебито ввод высоковольтной линии, питающей Авдеевский коксохим

Киев  •  УНН

 • 6962 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Около 20:00 20 апреля в результате боевых действий, было перебито ввод высоковольтной линии “Макеевская — АКХЗ № 2”, что питает Авдеевский коксохим. Сейчас завод работает за счет собственной генерации. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Павел Жебривский, передает УНН.

“Около 20:00 в результате боевых действий было перебито ввод высоковольтной линии „Макеевская — АКХЗ № 2“, питающей Авдеевский коксохим”, — написал он.

Также в сообщении отмечено, что в настоящее время завод работает за счет собственной генерации.

“Из-за повреждения ЛЭП „Орловка — Колхозная“, без электроснабжения также осталось 5 населенных пунктов Ясиноватского района: Орловка, Ласточкино, Семеновка, Петровское и Бердичеве”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что Донецкая фильтровальная станция работает в штатном режиме. Жители Авдеевки электроснабжением обеспечены, за исключением уличного освещения, которое пришлось отключить для устойчивой работы системы энергоснабжения города.

“Наша сторона в СЦКК готовит запрос в коридор и режим тишины, чтобы, по возможности, утром начать восстановительные работы”, — добавил П.Жебривский.

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